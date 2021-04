MC Hoffmann hat Betriebswirtschaftslehre mit Finance-Schwerpunkt an europäischen Eliteunis studiert und magna cum laude abgeschlossen. Er kennt sich mit Buchhaltung, GuV-Rechnungen, Bilanzen, Cashflowrechnung, Valuation-Methoden, statistischen Verfahren und Datenanalysen bestens aus. Darüber hinaus beschäftigt er sich bereits seit seinem 12. Lebensjahr intensiv mit der Börse und hat in den vergangenen Jahren die Werke aller erfolgreichen Investoren (Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, George Soros, Andre Kostolany, Peter Lynch, Stanley Druckenmiller, Ray Dalio, Nassim Taleb, Folrian Homm) intensiv studiert. MC Hoffmann beschäftigt sich ab August des Jahres 2020 mit der Geldanlage für sein Wikifolio MC Hoffmann. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity