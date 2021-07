Ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hohenheim und meinen Master in Wirtschaftsinformatik an der Universität Ulm absolviert. Ich spezialisierte mich in den Bereichen Finanzwissenschaft, Portfoliomanagement, Datenanalyse und Kennzahlensysteme. Ich entwickelte parallel zu meinem Master verschiedene Systematiken (u.a. API-Abfrage-Sytematiken, Scraping-Systematiken, ETL-Systematiken, probabilistische und ML-Analysealgorithmen) mit denen ich die Finanzmärkte sowohl quantitativ alsauch qualitativ analysiere und basierend darauf Investmententscheidungen treffe. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years