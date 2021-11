Herzlich Wollkommen bei MegaTrendInvest! Liebe Investoren, seit Beginn meiner Berufskarriere arbeite ich bei einer deutschen Bank. Hier bin ich seit mehreren Jahren für die Beratung und Betreuung von ca. 300 Geschäftskunden (Mittelständische Unternehmen) zuständig. Ich habe also bereits den Großteil meines Lebens mit Finanzen, Zinsen und der Börse zu tun. Hierbei wurde auch mein großes Interesse für Letzteres geweckt, welches bis heute anhält. Anlagestrategie: Nachdem ich viele Jahre unterschiedlichste Börsenstrategien getestet habe, liegt mein Fokus seit einigen Jahren auf der für mich am einfachsten und erfolgreichsten Strategie, langfristig Überrenditen an der Börse zu erzielen. Der Strategie in Megatrends zu Investieren und diese mit Optionsscheinen in der Rendite zu unterstützen. Die Megatrends und die dazugehörigen Optionsscheine werden von mir durch meine Analysemethoden ausgesucht. Sollte sich bei einem Unternehmen ein Trendbruch oder eine Trendumkehr andeuten, so wird dieses durch ein intaktes Unternehmen ausgetauscht. Was ist ein Megatrend? Megatrends sind plump gesagt Aktien, bei denen der Chart von links unten nach rechts oben verläuft - und das bereits seit Jahren bzw. Jahrzehnten. Die Produkte diese Unternehmen besitzen einen tiefen Burggraben (d.h. Sie sind kaum von Konkurrenz zu verdrängen) und sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ich hoffe ich konnte Ihre Interesse mit diesem kurzen Einblick wecken. Danke für Ihr Vertrauen! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years