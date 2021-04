Florian Wichmann

Seit 2014 beschäftige ich mich mit der Finanzwelt. Ausschlaggebend war das Buch ‚Rich Dad Poor Dad‘ von Robert T. Kiyosaki. Dieses Buch hat meine Ansichten, Gedanken und Beziehungen zu Finanzen und dem Vermögensaufbau maßgeblich verändert. Aus meiner Sicht sollte jeder dieses Buch lesen! Von diesem Augenblick an habe ich aus Neugierde viele Bücher zu den Themen Aktien, Aktienanalyse, Finanzkennzahlen, Börse, ETFs gelesen, verfolge ich täglich gespannt die Börsenwelt und habe ich angefangen in Aktien und ETFs zu investieren. Zudem überprüfe ich regelmäßig, wie ich meine Aktienanalysen bzw. Unternehmensanalyse weiter optimieren und damit in die erfolgreichsten und profitabelsten Konzerne investieren kann. Damit jeder von meinen Analysen und gesammelten Erfahrungen profitieren kann veröffentliche ich diese auf meiner Webseite www.mein-aktienmarkt.de. Wie ist meine persönliche Anlagestrategie? Nachdem ich in P2P-Krediten und auch in Gold investiert habe, lege ich mein Kapital mittlerweile nur noch in Einzel-Aktien an. Zusammengefasst investiere ich in P2P-Krediten nicht, da ich nur in reale Vermögenswerte investieren möchte und im übertragenden Sinne, keine Kredite mit hohen Zinsen vergeben möchte und damit die Situation anderer Menschen ausnutze. Gold ist zwar eine Krisenwährung, auf die man sich in der Vergangenheit verlassen konnte – aber, ob dieses zukünftig auch gilt, ist nicht gesagt und kann auch nicht versprochen werden, und, ob sich der Wert des Edelmetalls hält oder steigt… darauf möchte ich mich nicht verlassen müssen. Von daher investiere ich lieber in Aktiengesellschaft, die mit meinem Kapital eine ordentliche Rendite erwirtschaften, oder wachsen, und ein ausgezeichnetes und sicheres Geschäftsmodell aufweisen können. show more

