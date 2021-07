Ich bin studierter Finanzwissenschaftler und halte den akademischen Titel "Master of Science". Ich bin kein Trading-Experte und verwalte nur mein eigenes Kapital. Im Rahmen meines Berufs beschäftige ich mich mit Anlageklassen in Nischensegmenten und auch in meinem Privatleben interessiere ich mich für "nischige" Geschäftsfelder. Wikifolio ermöglicht mir meine Investitionsstrategien öffentlich zu machen und ggf. gefällt mein Ansatz ja dem ein oder anderen Anleger. Viele Grüße MFS show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 3 or more years