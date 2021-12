Ich bin ein Börsenorientierter und Junger Angestellter in einem IT Unternehmen der seit mehreren Jahren das Potential in Aktien und Kryptowährungen sieht um sein Geld clever anzulegen. Für mich sind Banken und Zinsen veraltet und nicht mehr wirklich rentabel. Aus diesem Grund beschäftige ich mich seit ca. 4 Jahren mit dem Aktien und Kryptomarkt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years