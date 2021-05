Mein Name ist Maximilian Grau und ich beschäftige mich mit dem Finanzmarkt seit 10 Jahren. Durch meine schulische Ausbildung kam ich frühzeitig in den Kontakt mit Aktien und habe mich seitdem durch das Lesen von Wirtschaftsartikeln und Büchern auf dem Themengebiet weiterentwickelt. Zudem habe ich Wirtschaftsmessen und Vorträge besucht und mich durch interessante Gespräche zunehmend auf den Finanzsektor spezialisiert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years