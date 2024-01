Schüler-Team des Albert Einstein Gymnasiums unter der Lehrkraft Maier. Teilnehmer am P-Seminar Börse Hautnah des Finance Network Ingolstadt. Musterportfolio zu Bildungszwecken. Bisher habe ich noch keine Investitionen getätigt. Als Neueinsteiger in die Welt der Finanzen bin ich daran interessiert, meine ersten Schritte zu unternehmen. Mein Ansatz wird vorsichtig sein, vielleicht mit kleinen Beträgen, und ich plane, mich auf Unternehmen zu konzentrieren, deren Geschäftsmodelle ich gut verstehe. Ich beschäftige mich intensiv mit verschiedenen Anlagestrategien und nehme mir Zeit, die Grundlagen zu erlernen. Wenn es weitere Fragen gibt oder bestimmte Informationen, die du suchst, stehe ich zur Verfügung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year