Ich kam 2001 über einen Arbeitskollegen zum trading. Anfangs nur mit Fonds. Später kamen CFDs dazu. Seit 2018 trade ich vorzugsweise US Aktien auf Newsbasis. dabei habe ich für mich natürlich auch ein paar Lieblinge entdeckt, die habe ich auch sehr oft, manche sogar permanent im Depot. In Zukunft habe ich ein Auge auf Varta und vergleichbare Aktien im Batterie Sektor. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years