Der Handel mit Aktien und Hebelprodukten beschäftigt mich nun seit über 15 Jahren.Zum Wertpapierhandel bin ich durch einen Kollegen gekommen der mir gezeigt hatte, wie einfach man Geld an der Börse verdienen ( leider auch verlieren ) kann. Ich mache keine Prognosen wie der Markt sich evtl. in der nächsten Zeit bewegen wird, da ich gelernt habe, dass die Börse unberechenbar ist. Ich beobachte das Geschehen ständig und werde immer auf Veränderungen reagieren. show more

