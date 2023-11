Jose-Pablo Escaida Navarro

Ich habe schon im jungen Alter mit dem Handel am NASDAQ begonnen. Spaeter folgte ein Studium des Ingenieurwesens an der groessten technischen Universitaet Detuschlands in Berlin mit einem Austauschjahr in Texas, USA Mein Werdegang fuehrte mich unter Anderem in die Konzernzentrale Siemens, Berlin und in das Konzernhochhaus der Hypo-Vereinsbank in Muenchen. Internationale Erfahrung konnte ich durch jeweils laengere Lebensabschnitte in 5 verschiedenen Laendern sammeln. Auf Muttersprachlerniveau beherrsche ich gleichzeitig Deutsch, Englisch und Spanisch. Besonders ist, dass ich auch die Akademikersprache beherrsche. Seit 2017 trade ich bei Wikifolio. Insbesondere fuer neue Technologien habe ich ein hohes Interesse und bin aufgrund meiner Sprachkenntnisse dazu in der Lage, Fachliteratur auch aus den USA in ihrer Quellfassung zu verstehen. Dadurch erhoffe ich mir einen deutlichen Wissensvorsrpung Ich bin bereits seit 20 Jahren im Bereich der Informationstechnologie taetig. Meine Investitionen umfassen unter Anderem Anteile am Technologieindex NASDAQ-100 show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year