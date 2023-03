MineInvestment

Die derzeitige Geldpolitik der Zentralbanken mit der vergangenen Nullzinspolitik sowie horrenden Schuldenbergen und eine drohende ausufernde Inflation bedrohen unsere Ersparnisse. Daher sollten Edelmetalle, Minenaktien und Rohstoffe als Geldanlage zur Vermögenssicherung und zum Vermögensaufbau in keiner Anlagestrategie fehlen. Die von uns betrachteten Minenaktien performten den Basispreis der Rohstoffe und Edelmetalle um ein Vielfaches aus und zeigen das riesige Potential dieses Sektors auf. Minenaktien wirken wie ein Hebel auf die Edelmetalle und Rohstoffe und sind aktuell die Chance für Ihren Vermögensaufbau und Erhalt. Derzeit befinden sich die Rohstoffe noch immer auf einem 70-Jahrestief und bieten Ihnen jetzt eine einmalige Einstiegschance, die es nur ein- oder zweimal im Leben gibt. Handeln Sie jetzt antizyklisch und nutzen Sie Ihre Chance. Daher verwalten wir bereits seit über 10 Jahren erfolgreich ein privates Rohstoffdepot. Damit die Öffentlichkeit ebenso davon profitieren kann, haben wir uns dazu entschlossen ein Wikifolio zu gründen. Unser Anlagehorizont ist mittel bis langfristig ausgerichtet und konzentriert sich darauf Rohstofftrends frühzeitig zu erkennen sowie die dazu lukrativsten Minenaktien am Markt zu identifizieren. Wir sind keine Daytrader, sondern behalten den langfristigen Trend im Blick und handeln stets antizyklisch. Im Fokus stehen bei uns folgende Rohstoffe: Gold, Silber, Seltene Erden, Kupfer, Öl & Gas, Kobalt, Nickel sowie Uran! show more

Awards of all wikifolios

Regular activity