Marvin Langer

Hallo liebe(r) wikifolio Interessent(in), ich freue mich, dass Sie auf mein wikifolio aufmerksam geworden sind. Seit dem Q3 2019 bin ich an der Börse aktiv. Neben meinem BWL-Masterstudium mit den Schwerpunkten Car Business Management und Logistik verfolge ich leidenschaftlich den Kapitalmarkt. Dabei versuche ich mehrere Strategien umzusetzen. Neben einem ETF-Basisportfolio und einer langfristigen Dividenden- sowie Wachstumsstrategie möchte ich an kurz- und mittelfristigen Trends partizipieren. Dabei fokussiere ich mich auf den deutschen Aktienmarkt, vorrangig Nebenwerte. Hierbei identifiziere ich Aktien, die ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Ich verfolge grundsätzlich einen Long-Ansatz. Dabei nutze ich verschiedene Charttechnische Indikatoren, wie z.B. SMA, Bollinger Bänder, MACD oder Unterstützungs- und Widerstandszonen. show more

