Im Hauptberuf bin ich Journalist. Zum Trading bin ich vor mehr als 10 Jahren gekommen, weil ich unzufrieden mit dem war, was ich von meinem Bankberater in Sachen Vermögensaufbau vorgeschlagen bekam. Wie heißt es so schön: Wissen ist Macht. Und da die Recherche in meinem Beruf zum täglichen Handwerkszeug gehört, habe ich mich schnell in die Tiefen des Tradings eingearbeitet. Ich habe jahrelange Erfahrung im Handel mit allen Anlageklassen (außer Anleihen, da sie mich langweilen). Seit einigen Jahren bin ich auch im Bereich Kryptowährungen, Blockchain und DeFi sehr aktiv. Bei der technischen Analyse setze ich hauptsächlich auf eine Kombination aus Moving Averages, MACD und Ichimoku Cloud. Hier konnte ich sowohl beim Daytrading mit Hebelprodukten als auch bei der mittel- und langfristigen Generierung von Kauf- und Verkaufssignalen bisher die besten Erfolge erzielen. Für meine Wikifolios und die dazugehörige Recherche wende ich angesichts der Tatsache, dass ich dies nicht hauptberuflich verfolge, recht viel Arbeit auf. Natürlich kann niemand, der seriös arbeitet, Erfolge garantieren. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich einiges dafür tue und auch das nötige Know-How dafür habe. Wo ich Wissens-Defizite feststelle, hinterfrage ich mich selbstkritisch und versuche, diese asap auszugleichen. Erklärtes Ziel bei jedem Wikifolio ist natürlich, mindestens den Markt zu schlagen und möglichst auch in einem Bärenmarkt im positiven Rendtitebereich zu bleiben. Sollte dies nicht möglich sein, werde ich, wann immer möglich, der alten Devise folgen: „Buy on bad news“ (aka „Buy the dip“). Gerade bei fallenden Kursen lauern oft die besten Chancen. In diesem Sinne: Lasst uns gemeinsam Erfolge feiern. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years