Mein Name ist Mathias, ich bin 30 Jahre alt und interessiere/investiere in Aktien seit 12 Jahren. Ziel ist es mit Growth-Aktien eine wachstumsorientiertes Portfolio aufzubauen. Fokus liegt hierbei auf Aktien aus dem FinTech/Tech/Energy-Bereich und wird durch einzelne, ausgezeichnete Aktien aus anderen Bereichen abgerundet. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years