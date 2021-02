Markus Schmid

Ein Ingenieur an der Börse! Angefangen hat alles mit dem Planspielbörse in der Mittelstufe. Nach dem Wirtschaftsgymnasium investierte ich in aktiv gemanagte Fonds. Mit Aktien und ETFs handle ich intensiv seit dem Jahre 2015. Schnell hat sich die Anlage in Qualitätsaktien möglichst mit Burggraben und einem langfristigen Anlagehorizont herauskristallisiert. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years