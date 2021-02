Thorsten Blinn

Ich bin 40 Jahre alt und bin im Saarland wohnhaft. Ich arbeite Hauptberuflich in der IT-Branche. Ich habe bisher viel mit Aktien, Optionen und CFD gehandelt. -Forex, Dax, Ausländische Indizes und Rohstoffe. Aktuell mag ich es für mich Privat etwas ruhiger und lasse Dividenden, P2P-Kredite und ETFs für mich arbeiten. Nach einer gewissen Zeit ständig auf die Kurse zu schauen und zu handeln, kommt jeder aktive Trader wahrscheinlich darauf eher passiv zu investieren und die Zeit seine Arbeit machen zu lassen. 9 Ein Portfolio, das möglichst auf lange Sicht stabil wächst und Krisensicher ist, ist mir heute besonders wichtig. So gestalte ich auch die wikifolios. Langfristig, volatilarm und mit einem möglichst geringen Risikofaktor. Den Markt schlagen können nur wenige. -Wenn man mit dem Markt geht, ist man schon unter den Gewinnern! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years