Ich bin seit 1999 erfolgreich an der Börse aktiv. Ich verfüge über ein fundiertes theoretisches Wissen (Ausbildung zum Bankkaufmann und ein Studium der BWL mit Schwerpunkt Banken) und über eine langjährige Berufserfahrung bei verschiedenen Banken. Ich bin offiziell zugelassener Wertpapierhändler an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der EUREX.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years