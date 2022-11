Mozimiller

Meine ersten Erfahrungen am Aktienmarkt stammen aus meiner Jugendzeit (mit Fondsinvestments in den Neuen Markt). Der Boom und Zusammenbruch lehren mich bis heute, dass Finanzmärkte kurzfristig zu Übertreibungen neigen, in beide Richtungen. Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Finanzmarkt, Accounting und Statistik, habe ich mit Investments in Eineltitel begonnen, den Großteil der Ersparnisse aber hauptsächlich in ETFs investiert. Ich halte folgende Ansätze bei Investments als besonders wichtig: 1. Diversifikation schafft Wert 2. Die am einfachsten erzielte Rendite entsteht durch günstigen Kauf und geringe laufende Kosten 3. Ein aktiver Investmentansatz darf nie den Markt nachbilden, sonst führt er sich ad absurdum und kann die höheren Kosten gegenüber einem ETF nicht rechtfertigen Als Angestellter einer Großbank im kapitalmarktnahen Bereich verfolge ich die Finanzmärkte täglich. In wenigen Fällen darf ich Einzeltitel aus Compliancegründen zeitlich begrenzt nicht handeln (Klassifizierung als Insider). show more

