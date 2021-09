Roger Bühler

Bereits meine ersten Erfahrungen hatte ich vor 25 Jahren mit dem Handel von Derivaten, sowie der Anlage in Einzel-Aktien und Fonds. Während der Ausbildung zum Ingenieur in Informatik und auch danach konnte ich aus zeitlichen Gründen über viele Jahre hinweg mit nicht mehr aktiv mit der Selektion von Aktien-Titel auseinander setzen. Seit ca. 2016 setze ich mich wieder aktiver mit dem Markt auseinander, jedoch war der Faktor Zeit immer noch der kritische Faktor. Vor ein paar Jahren entstand daraus die Idee mit dem Bot, welche die Analyse, respektive die Selektion von Titeln für mich übernehmen soll und ich dabei die Vorschläge des Bots spezifischer/selektiver Analysieren kann. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years