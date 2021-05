Mathias Frost

Kurz zu meiner Person: Ich bin 35+ und Lehrer an einem Gymnasium. Ich handel erfolgreich seit 2008 mit Aktien. Meine Anlagestrategie bezeichne ich als konservativ und langfristig. Mir geht es dabei um einen renditestarken und gleichzeitig risikoarmen Ansatz. Seit dem Beginn meiner Tätigkeit an der Börse habe ich jedes Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Dabei habe ich neue Technologien und Trends stets im Blick, versuche aber nicht den Trends und Hypes hinterherzulaufen, sondern mit kühlem Verstand langfristig eine Überrendite zu erzielen. Aus diesem Grund beschäftige ich mich täglich mit Zeitschriften, Instagram-Storys, Youtubekanälen, Websiten und Börsenbriefen zu dem Thema. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years