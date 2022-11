Paul Niklas

Seit dem 80ern und verstärkt seit 2001 werden die Märkte durch schuldengetriebene Liquidität befeuert. Daher werden die 2020er vom Dilemma Schuldenkrise vs. Inflation geprägt sein, was umsichtigen Makro-Investoren zugute kommt. Ich orientiere mich an den bekannten nachweislich langfristig erfolgreichen Investoren und Tradern, die da vor allem mit Hinblick auf meine Buchlektüren sind: Jim Rogers, Ray Dalio, Nassim Taleb, George Soros, Stanley Druckenmiller und Mark Spitznagel. Über ihre Veröffentlichungen bilde ich mich in erster Linie weiter. Außerdem halte ich mich über aktuelle Einschätzungen von Nouriel Roubini auf dem Laufenden, der Mann der die 2008er Krise vorausgesagte. Ein weiterer Hintergrund ist mein Studienabschluss in Psychologie. Hier sind als Wissen und Fähigkeiten insbesondere das Verständnis statistischer Konzepte und Phänomene und das Erkennen von Verzerrungen und Fehleinschätzungen zu nennen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years