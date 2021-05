Ich befasse mich seit mittlerweile 10 Jahren mit Wertpapieren, habe den Markt hochenthusiastisch stets verfolgt und analysiert. Ich habe jede Marktreaktion/Marktlage auseinandergenommen um für mich aus jeder Situation etwas mitzunehmen und zu lernen. In meinen privaten Depot erzielte ich innerhalb eines Jahres eine Rendite von über 50%, ich hoffe dies kann mir hier bei Wikifolio auch gelingen. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit meiner Handelsidee und das tue ich Leidenschaftlich! Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years