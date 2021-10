Ich bin seit über 10 Jahre an der Börse aktiv. Anfangs zuerst in Fonds später dann mehr und mehr durch eigenes Handeln. Mit der Zeit habe ich mich durch die verschiedenen Risikoklassen gearbeitet. Habe zu Beginn viel Lehrgeld bezahlt :-) Seitdem ich mir dann klare Regeln gesetzt habe und immer nach dem gleichen Muster handle kam dann langsam auch der Erfolg. Ich hoffe das ich auch weiterhin erfolgreich traden kann und werde auch versuchen meine Analysemethoden ständig zu verbessern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years