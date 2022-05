Enno von Leesen

Seit über 10 Jahren habe ich erfahrung mit der Geldanlage in Aktien gesammelt. Diese Erfahrungen waren nicht immer positiv - ich habe lange probiert um ein tragfähiges Modell für mich zu finden. Vor allem die letzen beiden Krisen "Corona" und "Ukraine-Krieg" haben gezeigt, dass die Dividenen Strategie mit Blue-Chips eine nachhaltige Form des Tradens ist. Unternehmen die Dividenden an ihre Anteilseigner ausschütten schätzen ihre Aktionäre! Titel, die nie Dividenen ausschütten und ihre Gewinne komplett im Unternehmen halten entsprchen nicht der Idee der Aktie! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 1 to 3 years