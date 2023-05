MunichManu

Ich bin ein privater Investor, der sich seit Jahren auf den Handel mit Aktien spezialisiert hat. Mein Fokus liegt dabei auf Value- und Turnaround-Aktien, da ich darin eine große Chance sehe, unterbewertete Unternehmen zu entdecken und von ihrer Erholung zu profitieren. Ich verbringe viel Zeit damit, die Finanzmärkte zu beobachten und potenzielle Investmentmöglichkeiten zu finden. Ich recherchiere gründlich die Unternehmen, die ich in Betracht ziehe, um sicherzustellen, dass sie ein starkes Fundament und das Potenzial für zukünftiges Wachstum haben. Während der letzten Jahre habe ich von der Erholung der Aktienmärkte nach der COVID-19-Pandemie profitiert, insbesondere von der Stärke von Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumsaktien. Insgesamt sehe ich mich als ein risikobewusste Investor, der sich auf eine gründliche Analyse von Unternehmen und Märkten verlässt, um erfolgreich zu sein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years