Ich, Dipl. Ing., trade seit über 10 Jahren und bin über Einzelaktien und Fonds zu ETF`s gekommen. Ich führe selbst, mehrjährig, mehr als 10 Musterdepots + 1 aktives monetär geführtes Depot ( best off) zur ETF Auswahl für dieses Wikifolio "UNICORN ETF Basket". Mir ist wichtig zu empfehlen, einen Anlagehorizont von minestens 3-5 Jahren zu verfolgen. Ein Sparplan stabilisiert zusätzlich. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years