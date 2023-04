Matthias Walser

Ich arbeite seit dem Jahr 2000 in einer mittelständischen Bank. Ich wurde als Trainee im Wertpapierbereich eingestellt. (Fondsbereich, Abwicklung, WP-Handel). Aktuell bin ich im Treasury tätig. Aufgrund meiner Schulungstätigkeit beschäftige ich mich seit längerem intensiv mit all den Variablen und Indikatoren, welche Märkte beeinflussen und den daraus geschaffenen Werkzeugen und Modellen, die Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützen sollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht ausreichend ist, einzelne oder nur wenige Indikatoren zur Analyse anzuwenden. Nur die Berücksichtigung vieler verschiedener Einflüsse gibt ein konsistentes Bild über Märkte und Marktverhalten und schafft die nötige Transparenz, um die verschiedenen Anlageformen zu entdämonisieren. Ich denke, es ist gerade die Aufgabe von uns Wertpapierspezialisten hier Wissen über Kapitalmärkte mit unseren speziellen Möglichkeiten der Informationserfassung einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. show more

Awards of all wikifolios

Research participant Regular activity