Ich bin seit über 10 Jahren interessiert am Traden bzw. der Börse; begonnen habe ich mit der technischen Analyse nach Murphy und Voigt, habe jedoch nach einiger Zeit gemerkt, dass es fast immer besser gewesen wäre die Aktien zu kaufen und zu halten. So kam ich zur Fundamentalanalyse und lies mich dann später noch von Kommers Weltportfolio inspirieren, welches mir als Risikoausgleich dient. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years