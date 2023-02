Dennis Mircsof

Hallo meine Damen & Herren, Ich bin Dr. Mircsof als Neuro Invest. Ich habe meinen Abschluss in Pharmazeutischen Wissenschaften an der ETHZ absolviert und eine Dissertation in Neurologie an der Universität Zürich. Neben meinen 5 Jahren Erfahrung in der Forschung und 7 Jahren in der Pharmazeutischen Industrie habe ich ein MBA an der HSG St. Gallen (Schweiz) erworben. Danach habe ich jahrelange Erfahrungen im Bereich Pharma als Pharma & Biotech Analyst und Consultant erworben. Mittlerweile bin ich seit 20 Jahren an der Börse tätig mit dem Schwerpunkt Pharma & Biotech tätig. Viel Erfolg beim Investieren, Dr. D. Mircsof show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years