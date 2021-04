Stefan Hausen

show more

Liebe Investoren, mit mehr als 30 Jahren Börsenerfahrung in fast allen Anlageklassen und mit einem Background im Finanzbereich der Luft- und Raumfahrttechnik, wo Risikomanagement von größter Bedeutung ist, habe ich mich in den letzten Jahren - abgesehen vom Handel in Blue Chip Aktien und Edelmetallen/Minen primär erfolgreich auf sogenannte Inline-Optionsscheine spezialisiert und handele mittlerweile hiermit mit größeren Geldsummen. Das Einzigartige von Inline-Optionsscheinen ist nämlich die Möglichkeit von steigenden oder fallenden Börsenmärkten aber ebenfalls von sich seitwärts bewegenden Börsenmärkten optimal profitieren zu können. Dies ermöglicht einen äußerst erfolgreichen Börsenhandel, der sich auch gerade in relativ unsicheren Zeiten und volatilen Märkten als sehr robust herausgestellt hat. Viel robuster als beispielsweise der reine Aktienbesitz oder auch andere eindimensionale Investitionen, die entweder auf eine steigende oder eine fallende Börse ausgerichtet sind. Das Hauptaugenmerk soll sich auch künftig auf eine angestrebte Rendite von rund 30% pro Jahr richten, womit also nach drei Jahren eine Verdopplung ermöglicht werden soll. Auf die mir häufig gestellte Frage, ob ich entsprechend auch für potenzielle Investoren handeln könne, bin ich auf der Suche nach einer für mich praktikablen Vorgehensweise auf die Plattform wikifolio.com gestoßen, welche es weltweit Interessenten ermöglicht an meinen Börsenhandel teilhaben zu lassen. Die Plattform wikifolio.com ist unter anderem in Österreich und in Deutschland ansässig und damit den entsprechend strengen Gesetzen unterworfen. Einzelheiten zur Rendite, Sicherheit und Strategie meines Börsenhandels mit Inline-Optionsscheinen sowie eine Erläuterung samt deren Funktionsweise sind weiter unten aufgeführt. WAS SIND INLINE-OPTIONSSCHEINE ? Die Inline-Optionsscheine, womit wir handeln, sind sogenannte exotische Optionsscheine und werden durch die EU-Richtlinie MiFID gesetzlich geregelt. Sie sind nur auf dem regulierten Markt erhältlich, werden nur durch angesehene Banken emittiert und haben eine Mindestlaufzeit von 90 Tagen. Damit sind sie nicht zu verwechseln mit den ominösen binären Optionen (also keine Optionsscheine!) auf dem unregulierten Markt. Generell kann man mit einem Inline-Optionsschein in erster Linie von einer Seitwärtsbewegung aber auch von einer geringen und in manchen Fällen auch von einer größeren Auf- oder Abwärtsbewegung des Basiswerts – also einer Aktie, eines Index, eines Rohstoffs oder einer Währung – profitieren. Ein Inline-Optionsschein zahlt immer dann am Laufzeitende einen festen Betrag (meistens 10 Euro) aus, wenn der Kurs des Basiswerts während der gesamten Laufzeit des Inline-Optionsscheins (mindestens 90 Tage) weder das obere noch die untere Knockout-Schwelle berührt oder durchbricht. Sollte dagegen eines der Knockout-Schwellen verletzt werden, verfällt der betreffende Inline-Optionsschein sofort wertlos und Anleger würden damit einen Totalverlust mit der betreffenden Einzelposition realisieren. Die maximale Rendite eines Inline-Optionsscheins ist durch die Differenz von Rückzahlungsbetrag (10 Euro) und Kaufpreis definiert also somit bereits bei Anlage bekannt. In einem normalen Marktumfeld ohne extreme Kursschwankungen spielt die Zeit für den Investor. Mit abnehmender Restlaufzeit steigt die Gewinnwahrscheinlichkeit und somit auch der Kurs des Inline-Optionsscheins, wenn sich der Basiswert nicht wesentlich von der Stelle bewegt. Deshalb liegt es nahe, sich für einen Inline-Optionsschein zu entscheiden, dessen Basiswert eine relativ geringe Volatilität aufweist. RENDITE Die Nettorendite meines wikifolios ist jederzeit bei wikifolio.com einsehbar und anvisierte Renditen basieren auf früher erreichte Renditen mit persönlichen Investments. Normalerweise pflege ich keine Renditeprognosen abzugeben, aber da die Rendite eines einzelnen Inline-Optionsscheins bei maximaler Haltedauer bereits beim Kauf bekannt ist, lassen sich Renditen eines gesamten Portfolios insgesamt besser vorhersagen. Der Fokus bei meinem wikifolio GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION soll auf einer angestrebten Rendite von rund 30% pro Jahr liegen (anvisierter Bereich: 20% - 50%) und auf einer Minimalisierung der zwischenzeitlichen Verluste (Drawdowns) mit einer angestrebten Obergrenze von rund 30%, damit langfristig stabile und nachhaltige Gewinne möglich sind. Um das zu ermöglichen, habe ich eigens hierfür ein mittlerweile sehr ausgefeiltes System entwickelt, womit sehr gut und zügig die geeignetsten Inline-Optionsscheine gefunden, zu einem relativ günstigen Zeitpunkt gekauft, während des Investments kontinuierlich begleitet (beispielsweise die regelmäßige Anpassung der Take Profit und Stopp-Kurse) und schließlich zu einem relativ günstigen Zeitpunkt wieder verkauft werden können. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Reduzierung des Verlustrisikos (siehe GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION und SICHERHEIT). Die genannte angestrebte Rendite von etwa 30% kann somit erreicht werden, unabhängig davon, ob die Aktienkurse steigen, fallen oder sich überhaupt gar nicht viel bewegen. Nach nur drei Jahren kann sich damit der Kurs meines wikifolios nach Abzug von allen Gebühren also verdoppeln. Sämtliche Renditeangaben sind Prognosen und sind daher nicht garantiert. Alle Angaben sollen nicht als Anlageberatung oder als Kaufempfehlung verstanden werden. GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION In dem wikifolio GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION soll grundsätzlich in Inline-Optionsscheine investiert werden, deren Basiswerte üblicherweise Aktienindizes, Edelmetalle, Öl und auch Aktien sein können. Aus Sicherheitsgründen sollen beispielsweise Devisen als Basiswert nicht infrage kommen. Bei optimaler und breiter Diversifikation (Minimierung der Korrelation zwischen den Basiswerten gemäß Markowitz) und bester Auswahl der Inline-Optionsscheine, deren Knockout-Schwellen relativ weit auseinander liegen, soll das Risiko reduziert werden. Daher soll das GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION wikifolio bei voller Investition üblicherweise mindestens drei entsprechende Einzelpositionen enthalten. Die Haltedauer der einzelnen Positionen kann sich im Bereich von wenigen Stunden bis mehreren Monaten bewegen. Die Inline-Optionsscheine sollen grundsätzlich sowohl durch technische Analyse als auch durch Fundamentalanalyse ausgewählt werden, wobei insbesondere Liniencharts und Quantitative Unternehmensanalyse zur Anwendung kommen. SICHERHEIT Inline-Optionsscheine ermöglichen eine kontinuierliche und gute Rendite, wobei das Risiko reduziert werden soll. Dazu eignen sich aber lediglich Inline-Optionsscheine, deren KO-Levels relativ weit auseinander liegen und gleichzeitig deren Basiswert eine relativ niedrige Volatilität aufweist und zudem relativ weit von den beiden Knockout-Schwellen entfernt liegt (typischerweise mindestens 15%, häufig eher 20%), je nach Marktlage und Basiswert. Voll investiert wird meistens aus Sicherheitsgründen in nicht weniger als drei und der Übersicht halber in nicht mehr als zehn Inline-Optionsscheine gleichzeitig. Der Fokus liegt hier auf minimalen zwischenzeitlichen Verlusten (Drawdowns) - anvisiert sind hier maximal 30% bei mittelgroßer Rendite (anvisierter Bereich: 20% - 50%). Tagesschwankungen des gesamten Portfolios von 5% können durchaus öfters vorkommen. Sollte jedoch vorher der Basiswert eines gewissen Inline-Optionsscheins trotz allem im relativ unwahrscheinlichen Fall einen von mir vorher festgelegten Korridor (natürlich mit gebührendem Abstand zu den beiden Knockout-Schwellen) verlassen, habe ich eigens für Inline-Optionsscheine, wie Eingangs erwähnt, ein System entwickelt, womit Take Profit und Stopp-Kurse zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit optimal gesetzt werden können. Zusätzlich ermöglicht dieses System eine wesentlich bessere und schnellere Auswahl geeigneter Inline-Optionsscheine. Die Emittenten enthüllen ungerne das mathematische Modell der Preisbildung der Inline-Optionsscheinen auf dem Weg bis zum Bewertungstag. Durch empirische Analyse habe ich mir daher selbst mit viel Zeitaufwand ein solches Modell zusammengestellt. STRATEGIE Grundsätzlich gibt es drei eindimensionale Szenarien Inline-Optionsscheine zu traden: [A] Der Inline-Optionsschein wird bis zum Bewertungstag gehalten bis zur Ausbezahlung der 10 Euro. Bei wikifolio muss man den Inline-Optionsschein jedoch kurz vorher verkaufen, damit der Erlös direkt wieder ins Cash des GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION fließen kann und damit wieder sofort sichtbar ist. Interessant sind Inline-Optionsscheine, die relativ preiswert sind bei einer recht übersichtlichen Laufzeit (normalerweise zwischen 2 und 12 Monaten) und deren Basiswert eine niedrige Volatilität aufweist. [B] Eine weiteres Szenario ist die Nutzung der kurzfristigen Bewegungen des Basiswertes. Investiert wird dann in einen Inline-Optionsschein, wenn sich der Basiswert im seitlichen Bereich des Feldes zwischen oberer und unterer Knockout-Schwelle befindet. Verkauft wird der Inline-Optionsschein anschließend, wenn sich der Basiswert der exakten Mitte zwischen den beiden Knockout-Schwellen nähert und der Inline-Optionsschein damit seinen momentanen Zenit erreicht. [C] Inline-Optionsscheine sind auch recht stark abhängig von der Volatilität des Basiswertes. Bei steigender Volatilität des Basiswertes fällt der Preis des Inline-Optionsscheins und bei fallender Volatilität des Basiswertes steigt der Preis des Inline-Optionsscheins. Gekauft wird der Inline-Optionsschein also optimalerweise bei einem Volatilitätshöhepunkt und bei sich wieder beruhigenden Märkten wird Selbiger teurer veräußert. Es wird meistens nur dann ein Inline-Optionsschein ins GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION aufgenommen, wenn Szenarien [A] und [B] gleichzeitig getradet werden können, wobei [B] opportunistischer Natur ist. Ist zusätzlich Szenario [C] im Zuge eines beabsichtigen Kaufes eines Inline-Optionsscheins zeitlich absehbar, erfolgt der Kauf tatsächlich auf Basis von [A], [B] und [C]. Selbstverständlich gibt es noch viel mehr Faktoren, die zu beachten sind und entsprechend berücksichtigt werden, welche ich aber hier aus Marketinggründen nicht weiter vertiefe. Es gibt beispielsweise beim GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION klare An- und Verkaufskriterien, die ich in mein mathematisches Modell eingearbeitet habe. https://www.global-inline-warrant-selection.com/giws-de.html