Ich investiere bereits seit über 25 Jahren in aller Art von Wertpapieren und Geldanlagen. In dieser Zeit habe ich für mich selbst eine Handelsstrategie entwickelt, die Chancen und Risiken gut miteinander kombiniert. Aufgrund dieses Sicherheitsmechanismus bin ich ohne große Verluste aus dem Zusammenbruch des "neuen Marktes" oder aus der Asienkrise gekommen. Ich bin auch außerhalb des Aktienmarktes investiert und sammle weitere Erfahrungen im Bereich Immobilien und Mezzanine-Investments. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years