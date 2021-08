Nikolaus Brandstetter

Ich bin seit 2008 aktiv im Wertpapierhandel. Durch meine Ausbildung und beruflichen Erfahrung habe ich die Fähigkeiten nicht nur die mathematischen Seiten des Handels zu benützen und zu verstehen, ich habe auch die Fähigkeit makroökonomische und politische Entwicklungen in meine Handelsstrategie auszunützen. Vor Wikifolio habe ich in meinen privaten Portfolios überdurchschnittliche Erfolge geleistet. Ich befasse mich täglich dammit die richtigen Entscheidungen für meine Portfolios zu treffen durch gewissenhafte Forschung und Betreuung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 0 to 1 year