Erste Aktien habe ich in der Börsenkrise 1987 gekauft Krisenzeiten waren immer der perfekte Einstieg, bei Übertreibung nach oben werden Gewinne sukzessive realisiert. Mein Anlagehorizont ist langfristig orientiert denn "hin und her macht Taschen leer" Entscheidungsgrundlage für ein Investment ist im Wesentlichen eine kritische Selektion aus Medien- und Forenbeiträge, Unternehmenskennzahlen und Analystenerwartungen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years