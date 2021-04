Durch meine Tätigkeit im Finanzdienstleistungsbereich habe ich täglich die weltweiten Börsen sowie das tägliche Weltgeschehen im Blick. Meine Anlageentscheidungen treffe ich wohlüberlegt und meist auf lange Sicht. Auch mit dem Einsatz diverser Hebelprodukte zur Abbildung kurzfristiger Trends bin ich vertraut. Die aktuelle Marktlage ist sehr schwierig. Viele denken, eine zweite Covid-19 Welle kommt. Andere sagen, diese sei schon da. Ich glaube, das ist in viele Märkte bereits eingepreist, da im Juni/Juli schon viele Ängste deswegen geschürt wurden. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir (vielleicht sogar noch in diesem Jahr 2020, spätestens aber im Q1 2021) neue DAX-Höchststände sehen werden. Dabei sehe ich die Branchen Chemie, Pharma, als auch Industrie und Nahrungsmittel vorne. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years