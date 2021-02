- Promotion in Behavioral Finance - Risikomanagementexperte - An langfristigen Anlagestrategien interessiert - Nutzung des wikifolis-Musterportfolios um möglichst flexibel, insb. ohne materielle Beschränkungen durch Transaktionskosten und Steuern, Ziel-Anlagestrategien abbilden zu können show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years