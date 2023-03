Jörn Remus

Moin, ich habe im Jahre 2000 angefangen mich mit der Aktienanlage zu beschäftigen und handel nun im Prinzip hauptberuflich seit 2004 erfolgreich auf eigene Rechnung und möchte nun auf diesem Weg versuchen,Investoren daran teilhaben zu lassen. Dies ist natürlich ideal für Personen die wenig Zeit oder keine Erfahrungen haben oder grundsätzlich kein Interesse sich mit Börse zu beschäftigen. Diese haben hier nun die Möglichkeit ihr Geld zu hier zu investieren. Hier soll im Endeffekt eine Win-win-Situation geschaffen werden. Da ich in den Jahren 2000-2003 gleich schwierigste Verhältnisse vorfand,habe ich alle Börsenbeben danach gut überstanden,weil es eigentlich keine bessere Erfahrungswerte/Schule geben konnte,als durch Höhen und Tiefen dieser Zeit zu gehen und aus den Fehlern zu lernen. Hier habe ich die Erfahrung gemacht,dass es für meinen Stil besser ist kurzfristige Tradinggewinne zu realisieren. Viele kleine Gewinne bringen m.M nach in der Summe mehr,als auf ein 100 %er zu warten. Das kann man natürlich nur so praktizieren,wenn man viel Zeit vor dem Computer verbringt und schon ein Menge an Erfahrungen besitzt. Ein paar Megatrends versuche ich auch hier auch einzubauen. Man sollte nie vergessen Verluste gehören dazu wie Gewinne. Die Börse ist auch keine Einbahnstrasse und man hört nie auf Neues zu erlernen ....das sollte jedem bewusst sein. Mein Ziel ist es hier natürlich, bis zum Ende des Jahres einen ordentlichen Überschuß zu erwirtschaften. ;-) :-) show more

