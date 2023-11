Schon als Schüler haben mich wirtschaftliche Zusammenhänge sehr interessiert. Ich las recht früh Bücher zum Thema "Börse", sammelte meine ersten Erfahrungen mit Aktien und mein damaliger Bankberater staunte nicht schlecht als ich meine Vermögensverwaltung zusehends selbst in die Hand nahm und mich auf nicht von der Bank empfohlene Anlageprodukte stürzte. Letztlich zog ich meine Mittel in der damals noch ziemlich analogen Welt ganz von der Bank ab was ebenso für Verwunderung sorgte. Im Anschluss an das Abitur nahm ich ein Studium Betriebswirtschaftslehre in Saarbrücken auf, das ich erfolgreich als Diplom-Kaufmann abschloss. Mit den Jahren sammelte ich weitere zahlreiche Erfahrungen mit Aktienhandel, ETFs bis hin zu Finanzprodukten mit Hebel. Neben technischer Chartanalyse und der Betrachtung makroökonomischer Trends versuche ich 1 und 1 zusammenzuzählen und nach gesundem Menschenverstand zu handeln, dies jedoch möglichst emotionsfrei. Als technikaffiner Mensch favorisiere ich Werte aus dem Tech-Bereich, versuche Entwicklungen zu antizipieren und möglichst früh in vielversprechende Werte reinzukommen. In letzter Zeit bin ich sehr stark an allem interessiert was mit Bitcoin zu tun hat - getreu dem Motto: "Be your own bank". show more

Awards of all wikifolios

Good communicator Regular activity