Tobias Konrad Meier

Seit 25 Jahren bin ich als privater Anleger aktiv. Als Biologe liegt mein Interesse vorwiegend in der Anlage in nachhaltige Unternehmen. Allerdings verstehe ich unter Nachhaltigkeit nicht nur die Ökologie, sondern auch Soziales und Ökonomie. Neben dem Stock Picking auf Basis der fundamentalen Analyse von Unternehmen (hier bin ich maßgeblich von dem amerikanischen Investor Waren Buffett beeinflusst), werde ich auch die ein oder andere Investmentstrategie (vorwiegend verschiedene Dividendenstrategien) anprobieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years