Habe mal BWL studiert und seit meiner Zeit im studentischen Aktienclub (auch schon wieder 15 Jahre her) trade ich - hobby- und regelmäßig - Aktien (auch mal Leerverkäufe) über die Börse und außerbörslich. Dazu kommen Erfahrungen mit Fonds, Zertifikaten, Optionsscheinen, Wandel-, Unternehmens- und Staatsanleihen, Kunst und Antiquitäten. Die ganze Traderei ist dabei für mich immer ein Stück weit unbefriedigend geblieben, weil man entweder zu früh eingestiegen ist, zu spät ausgestiegen - oder aber beides. So bleibt der Ansporn, sich auch weiterhin intensiv mit der Materie zu beschäftigen. show more

