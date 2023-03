Hinter NwjlHedge stehen zwei interessierte und umtriebige Wirtschaftsstudenten. Wir beschäftigen uns seit einigen Jahren mit dem Finanzmarkt und verschiedensten Anlageklassen sowie Hedgefondsstrategien sowie Methoden zur Unternehmensbewertung. Wir sind sehr gewillt außergewöhnliche, teils sehr exotische Investmentideen zu generieren. Unsere Ideen zielen darauf ab in einem festgelegten Zeitraum eine Andalusier the Überrendite zu erwirtschaften wobei unsere Assets teilweise sehr hohe Volatilitäten bei geringerer Marktkorrelation aufweisen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years