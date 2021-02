Robert Hosemann

Meine ersten Aktienerfahrungen durfte ich beim Planspiel Börse der Sparkasse sammeln, wo ich es drei Jahre hintereinander in die TOP 3 geschafft habe, das war 2012 bis 2015. Seit 2015 versuche ich mit verschiedensten ausgewählten Aktien die Märkte zu schlagen, der Schwerpunkt liegt auf digitalisierten Unternehmen, die einen Mehrwert für Großkunden bieten. Bei meiner Auswahl schaue ich auf meinen Berufsalltag als Ingenieur, welches Programm beziehungsweise Unternehmen kann mir eine schnelle Lösung oder einen echten Mehrwert liefern, wenn dann noch die Unternehmenszahlen stimmen, kommt die Aktie auf die Watchlist. Dabei acht ich beim Stockpicking auf folgende Parameter: - vorhandenes Gewinnwachstum in Vergangenheit und im Ausblick - relativ geringe Volatilität für kontinuierliches Wachstum - die Aktien können aus dem amerikanischen, europäischen, chinesischen Indizies sein - die Haltedauer ist langfristig, jedoch kann es jederzeit zu Portfolioanpassungen kommen show more

