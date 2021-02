Mit dem Börse habe ich mich schon in jungen Jahren auseinandergesetzt. Meine Erfahrung an den internationalen Wertpapiermärkten beläuft sich mittlerweile auf über 10 Jahre. Fundiert habe ich mein Know-how mit einem abgeschlossenen Studium und vielen Jahren Onlinerecherche und das Verfolgen von Börsenexperten mit Hilfe von Büchern und anderen Informationskanälen. Im Wissen, dass man an den Kapitalmärkten niemals auslernt, versuche ich meinen Investmentstil stets zu verfeinern und meine Anlagetechnik und -kenntnisse weiter zu optimieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years