Seit vielen Jahren bin ich an der Börse als „Hobby-Anleger“ unterwegs. Nach Studium der Wirtschaftswissenschaften im Bachelor und Master wusste ich theoretisch wie das Wirtschaftssystem funktioniert, hatte aber keine wirkliche Ahnung von unserem Kapitalmarktsystem. Mittlerweile sehe ich es als Hobby aber auch als Pflicht und als Chance sein hart erarbeitete Geld am Kapitalmarkt bei Unternehmen zu platzieren, die 1. Ein solides Management haben. 2. Solide Kennzahlen aufweisen. 3. Eine gute Produktpalette aufweisen. Und 4. Sich Ihrer Verantwortung hinsichtlich ESG bewusst sind und bestrebt sind Moralität und Betriebswirtschaftlichkeit unter einen Hut zu bringen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years