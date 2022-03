Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Cryptos, Aktien, ETFs und Investmentoptimierung, insbesondere mit Blick auf Day- und Swingtrading. Mein Fokus ist das Erzielen von Rendite unabhängig vom Marktumfeld (aufwärts, abwärts, seitwärts) bei gleichzeitiger Beschränkung der Volatilität. Dabei profitiere ich von praktischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus meinem Umfeld, da ich nach Studienabschlüssen in mehreren europäischen Ländern, Forschungsaufenthalten in den USA und einer Doktorarbeit zu einem Innovationsthema im Wirtschaftsbereich tätig bin. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years