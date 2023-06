Bin seit 1999 am Markt. Einstieg wie bei vielen durch den Hype den der Neue Markt auslöste. Habe mich dann einige Jahre zurückgezogen und bin später mit klassischem Value Investment wieder eingestiegen. Seit einige Jahren beschäftige ich mich mit dem Optionshandel (Aktien und Futures). show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years