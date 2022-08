Vor über 15 Jahren habe ich mit dem Investieren an der Börse begonnen. Erfahrung habe ich dabei von Hebelprodukten bis hin zu ETFs sammeln können. Nach einem Aufenthalt in den USA begann ich mich für die Umsetzung von Handelsideen mittels Algorithmen zu interessieren. Gerade den Faktor Gefühle aus der Investmententscheidung herauslassen zu können sehe ich als größtes Asset dieser Herangehensweise. Konsequent trade ich heute nur noch nach Handelssignalen die mir meine automatisierten Analyse-Algorithmen generieren. Dadurch erreichte ich die letzten 5 Jahre eine überdurchschnittliche Performance gegenüber Vergleichsindizes. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years