"Thinking Fast & Slow" von Daniel Kahnemann lehrt dass kaum jemand den Markt langfristig schlagen kann, auch nicht professionelle Anleger. Ich will es daher gar nicht erst versuchen, sondern möglichst Kosten und Zeit sparen und ganz entspannt in ETFs investieren. Das Prinzip ist auch als "Passives Investment" oder "Pantoffelportfolios" (z.B. durch Stiftung Warentest) bekannt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year