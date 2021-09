Sascha Schütt

Ich komme aus dem schönen Schleswig Holstein und bin Baujahr 1977. Ehemann einer tollen Frau und Vater zweier wundervoller Töchter. Im Jahre 2010 begann ich mit dem Aktienhandel. Börse wurde für mich eine Passion. Ich konnte durch Wissensfindung in den letzten Jahren meine Performance stetig steigern und möchte dies nun über ein Wikifolio abbilden. Noch bin ich reiner Hobbybörsianer und gehe einen "normalen" Beruf nach, verfolge aber beharrlich das Ziel, Profi Trader zu werden. Mein Investment- und Tradingstil ist inspieriert von den Schiften eines Warren Buffet, William J. O' Neil, Mark Minervini, Nicolas Darvas und Charlie Munger. Da ich keine richtige Crashphase miterlebt habe, halte ich mich an mein striktes Risikomanagement. Grundsätzlich habe ich ein durchweg positives Mindset und eine positive Utopie von der Zukunft. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kapitalismus und eine daraus resultierende Hypertechnologische Zukunft die Welt und unser Leben verbessern wird. Hier drin besteht für uns Anleger die Möglichkeit, mit gezielten Investment zu partizipieren. show more

