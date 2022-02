Patrick Manthei

Seit 1998 beschäftige ich mich mit dem Handel von Wertpapieren, speziell Europäische Werte, aber auch mal außer Europäische, auf diese Erfahrung fußt auch ein Teil meiner Anlage Strategie, welche nach dem Value Prinzip mittel bis längerfristig ausgerichtet ist. In Kombination mit dem Wissen, das es an den Finanzmärkten nicht nur Kurssteigerungen gibt, sondern Volatilitäten und Rücksetzer genauso dazu gehören, denn sie geben die Möglichkeit für einen Einstieg oder Zukauf zu preiswerteren Kursen. Meiner Meinung nach können sich auch in der aktuellen Marktsituation noch richtig gute Einstiegschancen bei bestimmten Einzelwerten aufgrund des weltweiten Strukturwandels ergeben. In den in meinen Wikifolios enthaltenen Positionen kann ich auch persönlich investiert sein. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

